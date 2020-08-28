Легкоступова рассказала о тяжелой депрессии в предсмертном интервью

Москва, 28 августа. Певица Валентина Легкоступова в своем последнем интервью за несколько месяцев до смерти призналась, что страдает от депрессии.

Певица дала интервью kp.ru весной текущего года. Корреспондент издания отметил, что певица выглядела шикарно – укладка, макияж, модный костюм. Но ее взгляд был очень грустным, а на глаза то и дело набегали слезы.

«Вспоминая ее состояние, понимаешь, что женщина в отчаянии — легкая добыча для всяких Бендеров», — отметил корреспондент.

Певица незадолго до интервью развелась с мужем Алексеем Григорьевым. При этом в ходе беседы она не упоминала о Юрии Фирсове, за которого вскоре вышла замуж.

«У меня период глубочайшей депрессии. Я пытаюсь сама с собой справиться — прогулками, самовнушением, музыкой… Но я сама себя не узнаю. Я в такой ситуации, как будто крысу загнали в угол, и я не знаю, как выбираться из этого угла», — призналась Легкоступова.

Певица скончалась на 55-м году жизни 14 августа в московской больнице, куда была доставлена за неделю до этого с травмой головы и многочисленными синяками и ушибами. Последние несколько дней она провела в коме, из которой так и не вышла.

Многие из окружения артистки считают, что в ее преждевременной смерти виновен супруг — яхтсмен Юрий Фирсов, с которым она жила в последнее время. В частности, телеведущая Дана Борисова полагает, что именно из-за него Легкоступова пристрастилась к спиртному, так как прежде не имела проблем с алкоголем.

Российский артист, близкий друг Легкоступовой Владимир Березин отмечал в комментарии телеканалу «360», что певица была счастлива в браке с Фирсовым и «парила над жизнью».