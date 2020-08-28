Дандыкин объяснил появление российской АПЛ у берегов США

США создают из Аляски аванпост в противостоянии с Россией, поэтому туда направлены все средства наблюдения, заявил ФАН капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее Северное командование Вооруженных сил США заявило, что неподалеку от Аляски всплыла российская подводная лодка и в случае необходимости, Америка готова оказать ей помощь.

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, которая всплыла сегодня близ Аляски. Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного военно-морского флота, в нашей зоне ответственности», — значится в официальном заявлении командования.

Представители американского военного ведомства также добавили, что военная деятельность России в настоящее время происходит в международных водах «на значительном удалении от территориальных вод США».

«Мы не получали никаких запросов о помощи от российского флота или других моряков в этом районе. Мы всегда готовы помочь тем, кто терпит бедствие», — отмечается в заявлении.

Всплывшая субмарина, как оказалось, это атомный подводный крейсер «Омск», который участвовал в проводимых рядом с Аляской военно-морских учениях «Океанский щит-2020» и тактических учений Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне.

Российский военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «Омск» и флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» проводили в указанной зоне совместные ракетные стрельбы.

«Стреляли ракетами «Гранит» и эти залпы просто невозможно не запеленговать. «Гранит» — это такая дура приличных размеров, которая разгоняется до сверхзвуковых скоростей. Серьезное, хорошее и надежное советское изделие, которое даже сейчас соответствует всем современным требованиям, и, конечно, американцам надо знать, как действует русское оружие, его характеристики, характеристики кораблей-носителей. США в данном случае внимательно следят за нашим флотом и оценивают его боевые возможности, поэтому пропустить учения «Океанский щит-2020» они не могли. Это достаточно крупные маневры, с привлечением приличного количества кораблей обеспечения, а на Аляске у американцев есть все: станции слежения, корабли, подлодки, ударная авиация, и над всей этой зоной летают спутники», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, командование армии США пытается сделать из Аляски крупный аванпост для противостояния России. Не так давно туда были переброшены бомбардировщики B-52 и ледокол USCGC Polar Star.

«Они туда вывели даже свой единственный, самый молодой (44 года. — Прим. ФАН) и мощный ледокол, который, кстати, сломался. Так что наступил конец всему американскому ледокольному флоту, его на ремонт нужно отправлять. Проблема в том, что даже такой мощной морской державе как США, просто не хватает сил для противостояния всем — Ирану, Китаю, России. А тут еще это столкновение с русскими в Сирии, когда американские солдаты пострадали, въехав на своих бронемашинах в БТР. Они видят, что с ними никто церемониться больше не будет, поэтому приходится мониторить все и везде», — заключил Дандыкин.

Напомним, информационное агентство Associated Press ранее сообщало, что экипажи находящихся у побережья Аляски рыболовных судов США, обратились в Береговую охрану из-за присутствия в Беринговом море российских военных кораблей.