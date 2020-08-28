Делягин дал совет россиянам, как сохранить деньги на фоне кризиса

Москва, 28 августа. Россиянам следует хранить накопления в рублях, европейской валюте или инвестиционных золотых монетах. Такие предположения высказал экономист Михаил Делягин.

Делягин настаивает, что пока общество не может осознать и оценить глубину текущих изменений в экономике.

«Это не просто срыв в Глобальную депрессию, но и замена рынка в качестве управляющей среды обитания человека социальными платформами, и трансформация самого человека. Поэтому для сохранения денег стратегия одна — максимум консерватизма», — приводит слова экономиста Telegram-канал Abbas Djuma.

Экономист заключил, что сейчас выгоднее хранить накопления в рублях, а не в американских долларах. Возвращение доллара в статус «валюты-убежища» будет возможен только в случае временного укрепления. Такое может произойти, если на ближайших выборах президента в США победу одержит Джо Байден.

Наиболее подходящим вариантом для хранения накоплений Делягин назвал евро и швейцарский франк. Перевести сбережения в эту валюту будет разумно до конца календарного года, но ждать большой ликвидности в таком случае не стоит. Дивиденды принесет вложение в инвестиционные золотые монеты или «сверхпроизводительные простые технологии». Но для вложения в подобные активы нужно обладать достаточно большими накоплениями. Также Делягин предупреждает, что в этой сфере много мошенников.

Ранее Делягин предсказывал «роковой сентябрь» всему миру. Эксперт уверял, что именно в этом осеннем месяце решится судьба нескольких крупных государств. В том числе и России.