Детей в РФ пока не будут прививать от коронавируса

Москва, 28 августа. В России в этом году детей не будут прививать от коронавируса, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.

По словам министра, вакцинация маленьких россиян начнется только, когда специалисты изучать влияние препарата на детский организм.

«Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины», — подчеркнул Мурашко.

Глава Минздрава напомнил, что в России будут сформированы приоритетные группы, которым будет предлагаться вакцинирование от коронавируса, и в первую очередь — это педагоги старшего возраста.

Напомним, российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным препаратом от новой коронавирусной инфекции. Ее разработали ученые НИИ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В настоящее время в РФ идет разработка второй вакцины. Ожидается, что она будет готова осенью.