Орейро скопировала образ Монро и восхитила фанатов

Москва, 28 августа. Получившая широкую известность благодаря роли в сериале «Дикий ангел», уругвайская актриса и певица Наталия Орейро восхитила фанатов снимком, на котором она запечатлена в образе Мерилин Монро.

Артистка опубликовала новый пост в своем профиле в социальной сети Instagram и показала поклонникам несколько кадров с фотосессии, на которых она «превратилась» в Монро. Гримеры и визажисты изменили внешность Орейро и сделали ее блондинкой, а также попытались повторить макияж Монро — алые губы и черные стрелки на глазах. Также на фото у Наталии можно заменить родинку над губой, как у знаменитой голливудской актрисы и исполнительницы.

По фото Орейро написала цитату Мэрилин Монро: «Счастье — внутри нас самих, а не рядом с кем-то». Поклонники пришли в восторг от увиденных кадров с фотосессии.

«Вы очаровательны!», «Красотка», «Вау! Красотка! Это просто лучшее! Один в один! Браво!», «Супер, очень атмосферно», — осыпали комплиментами своего кумира русскоязычные пользователи соцсети.

Наталия Орейро ранее удивила поклонников архивным «голым» фото. На черно-белом снимке в ретростиле 43-летняя актриса запечатлена в длинной светлой юбке с обнаженной грудью.