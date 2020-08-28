Американские рыбаки пожаловались на корабли ВМФ РФ в Беринговом море

Вашингтон, 28 августа. Американские рыбаки у побережья Аляски пожаловались в Береговую охрану США на российские боевые корабли в Беринговом море. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на представителя Береговой охраны США.

«Несколько рыболовных судов, ведущих промысел в Беринговом море, уведомили нас о том, что им встречались эти корабли и что они испытывают озабоченность», — приводит агентство слова представителя Береговой охраны США Кипа Уадлоу.

Береговая охрана США связалась с объединенным командованием ВС США на Аляске. Командование сообщило, что боевые корабли участвуют в запланированных заранее российских военно-морских учениях. Россия уведомила американских официальных лиц о проведении учений. При этом Уадлоу добавил, что у него нет информации о том, сколько боевых кораблей задействованы в учениях.

В пятницу военные США сообщили, что подлодка РФ всплыла в международных водах неподалеку от территории Аляски. Субмарина находится вне территориальных вод Соединенных Штатов. На данный момент Пентагон заявил, что «внимательно следит» за подлодкой.

В Тихоокеанском флоте РФ объяснили, что подводная лодка, всплывшая в международных водах неподалеку от Аляски, участвует в учениях. Всплывшей субмариной оказался атомный подводный крейсер «Омск». Его выход на поверхность был запланирован, никакой аварийной ситуации нет.