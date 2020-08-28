В Госдуме напомнили, что РФ готова к равноправному диалогу с Японией

Москва, 28 августа. Отставка главы кабинета министров Японии Синдзо Абэ может сказаться на переговорах по заключению мирного договора. С таким мнением выступил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Возможная отставка премьер-министра Японии Синдзо Абэ может повлиять на переговоры Москвы и Токио по заключению мирного договора. Несмотря на сохранение ряда противоречий между нашими странами, господин Абэ внес существенный вклад в продвижение двусторонних отношений на принципах взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества», — сказал он журналистам.

По мнению Железняка, Москва и Токио пережили непростые исторические периоды. Он отметил, что обе страны проделали большой путь и достигли определенного прогресса в обсуждении принципов мирного договора при сохранении территориальной целостности России.

«Этот опыт необходимо использовать и в дальнейшем. Мы рассчитываем, что новый глава правительства Японии продолжит курс на сохранение добрососедских отношений и приложит усилия к развитию сотрудничества», — сказал законодатель.

Он подчеркнул, что в России всегда готовы к равноправному диалогу с японскими соседями и настроены на конструктивное общение. По мнению парламентария, обе страны заинтересованы в заключении мирного договора и укреплении стабильности в регионе.

Напомним, ранее стало известно, что действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен покинуть свой пост и уйти в отставку.