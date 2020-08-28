Кедми заявил о неспособности Украины сохранить независимость

Киев, 28 августа. Украина не распадется на несколько частей, заявил израильский политик и эксперт Яков Кедми. Он также прокомментировал судьбу фашизма в стране, который «поднимает голову».

По мнению Кедми, «огрызок страны» не сможет обеспечить свою независимость. Эксперт констатировал, что даже целая Украина не сможет оставаться независимой страной.

Он считает, что не нужно делать попытки повлиять на ситуацию в государстве, даже если там началась активизация фашистов.

Кедми в ходе выступления на YouTube-канале «Голос Правды» рекомендовал дать возможность фашистским движениям совершить собственные ошибки.

«Они их делают по своему недомыслию или потому, что у них нет власти», — считает политик.

Реакция должна последовать, если какой-нибудь командир развернет в стране боевые действия.

Напомнил политолог и об истории Украины, подчеркнув, что благодаря Ленину в 1918 году она сложилась как государство. Эта страна и должна оставаться в тех же границах и национальном составе. По мнению Кедми, так будет лучше не только для граждан Украины, но и для соседних стран.