Фото полуобнаженной Ратаковски вызвали неоднозначную реакцию у фанатов

Москва, 28 августа. Новые пляжные фото американской супермодели Эмили Ратаковски вызвали неоднозначную реакцию у поклонников. Дело в том, что папарацци застали звезду в весьма откровенном купальнике на побережье Хэмптона. Снимки были опубликованы в Сети.

На представленных фото 29-летняя Ратаковски запечатлена вместе со своим супругом Себастьяном Беар-Макклардом. Сначала папарацци сняли супермодель, когда она прогуливалась в белом кроп-топе, бежевых штанах и солнцезащитных очках, а после — загорающей в изящном купальнике черного цвета.

Некоторые подписчики и пользователи Сети начали между собой спорить по поводу внешности супермодели. Одни принялись критиковать супермодель, отмечая, что ее губы выглядят неестественно. Другие говорили о ее откровенном купальнике, который неудачно подчеркнул недоставки фигуры Ратаковски.

«Вернулся из Италии, где видел сотни естественных, красивых итальянских девушек с куда более лучшими телами», — написал один из подписчиков.

Однако некоторые поклонники вступились за кумира. Они отметили, что супермодель выглядит потрясающе. Многие посчитали, что откровенный купальник делает ее еще «горячее».

Ранее Ратаковски порадовала фанатов новой серией снимков в Instagram. Пышногрудая девушка опубликовала фотографии, на которых предстала перед подписчиками в белом топе. На снимках модель позирует на стуле в короткой майке из просвечивающей ткани. Можно заметить, что на модели нет нижнего белья.