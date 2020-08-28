Абэ сожалеет, что не успел заключить мирный договор с Россией

Токио, 28 августа. Премьер Японии Синдзо Абэ выразил крайнее сожаление, что не успел за свой срок заключить мирный договор с Россией. Об этом он заявил журналистам на специальной пресс-конференции.

Ранее Абэ заявил, что собирается покинуть пост главы японского правительства по состоянию здоровью. Причина — обострившийся язвенный колит.

«Мне очень жаль, что мы не решили проблему похищенных граждан. Проблему мирного договора, вопрос изменения конституции. То, что я ухожу не закончив эти дела, разрывает мне сердце», — отметил он.

Ранее руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов выразил мнение, что переговоры Москвы и Токио по Курилам после ухода Абэ могут зайти в тупик. Однако, как подчеркнул Кистанов в беседе с РИА Новости, принципиально позиция Японии по территориальному вопросу не изменится.