Донбасс, 28 августа. Украинские войска проводят активную маскировку боевой техники и вооружений. Из передовых частей ВСУ снова пропала американская военная помощь. Украинские комбриги теряют контроль над личным составом. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки нарушений режима прекращения огня в Донбассе не было. В то же время военные Донецкой Народной Республики фиксируют активные маскировочные мероприятия в местах дислокации 36-й бригады морской пехоты и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Это связано с участившимися случаями выявления беспилотниками ОБСЕ размещения запрещенной техники украинскими силовиками.

Маскировка проводится с целью исключения возможности идентификации военной техники с воздуха. Таким образом, боевые машины и иное вооружение остаются на своих местах в границах населенных пунктов, что ставит под угрозу жизни местного населения, которое уже неоднократно обращалось с жалобами к командованию оперативно-тактической группировки «Восток» и требовало убрать технику из населенных пунктов.

Из украинской армии пропали американские приборы и оружие

И снова крупная недостача военного имущества в передовых частях украинской армии, сообщает донецкая разведка. Масштабные факты хищения американского оборудования и штатных вооружений выявлены в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Командующим Операцией объединенных сил в подразделения 36-й ОБРМП направлена проверка, которая выявила отсутствие приборов ночного видения из партии американской военной помощи AN/PVS-14 и радиостанций Harris. Из оружия отсутствуют тяжелый полковой миномет 120-мм калибра, полтора десятка автоматов Калашникова и более десяти тысяч патронов.

В настоящее время проверяющие работают с начальником службы ракетно-артиллерийских вооружений бригады. Сам же командир 36-й бригады морпехов вызван в штаб ООС для прохождения аттестации и определения соответствия занимаемой должности.

Комбриги ВСУ теряют контроль над личным составом

Кадровые чистки проходят в передовых частях украинской армии в зоне ответственности армейского корпуса ЛНР, сообщает луганское управление Народной милиции. Командиры частей и соединений ВСУ, не способные должным образом обеспечить выполнение личным составом задач по предназначению, переводятся Генштабом на другие, более низкие должности.

Такая участь постигла комбригов 24-й отдельной механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты. Данные воинские части постоянно фигурируют в сводках небоевых потерь личного состава, преступлений военнослужащих против мирного населения и других инцидентов, что говорит о полной утере контроля над личным составом. Что касается комбрига 24-й ОМБР, как сообщают в Народной милиции ЛНР, в украинском Генштабе сложилось мнение, что он и вовсе не способен выполнять свои обязанности.