Россиянам рассказали, как привлечь финансовый успех

«У тебя ничего не получится, зачем тебе это, деньги — зло»… Как часто мы слышали подобные фразы от своих родных, друзей, коллег? Пожалуй, частенько, и даже поверили в них. Так стоит ли удивляться, что денег хватает впритык, а новые финансовые потоки упорно не хотят появляться? О том, что такое богатство, какие бывают ограничения и как с ними справляться, Федеральному агентству новостей рассказал executive-коуч, эксперт по работе с подсознанием Александр Шанин.

Правильная настройка

Прежде чем говорить об ограничивающих богатство установках, по мнению эксперта, нужно понять, что же такое богатство на самом деле. По сути, это — состояние души. И на него сложно повлиять извне.

«А вот если материальные активы часто используются для изменения данного состояния, то ситуация мало чем отличается от зависимости. Человек отчаянно жаждет денег, ищет пути их получения (даже не самые честные) так же, как хочет алкоголя или интимной близости. Но вот незадача — лицо, подверженное такому пагубному влиянию, никогда не сможет добиться своего. Финансы просто будут течь сквозь пальцы и не придут в нужном объеме. А все из-за того, что человек не имеет нужной основы. Его состояние души требует корректировок», — пояснил Александр Шанин.

Ограничивающие установки

Эксперт предлагает рассмотреть понятие ограничивающих установок. Многие считают, что это — деструктивные мысли. Но сама по себе мысль не может быть «хорошей» или «плохой». Она приобретает окрас только при контакте с эмоцией.

«И именно связка «мысль-эмоция», причем не одна, а несколько, считается ограничением. Рассмотрим на примере. Предприниматель старается увеличить свой доход и делает для этого все возможное. Но ему в голову приходит подкрепляемая негативной эмоцией мысль №1, что «сотрудники его не слушают». Имеем первое звено связки. Спустя время он начинает думать, что «клиенты не те, а те, что нужны, не идут» (мысль № 2). И, опять же, испытывает отнюдь не радостные чувства. Вишенкой на торте становится мысль «какой же я несчастный, жалкий, под таким прессингом все время нахожусь». И третья негативная эмоция, которая в совокупности с предыдущими рождает ограничивающую установку «мир меня не любит», — рассказал Шанин.

По его мнению, лукавством можно называть обещание «за раз» устранить деструктивную мысль. Но это не сработает. Как минимум, установку нужно разобрать на составляющие, проанализировать, трансформировать, а затем вместо нее предложить другую, конструктивную. Процедура сравнима с хирургической операцией.

«Рассмотрим, как происходит работа у практиков на живом примере. Есть девушка, которая хочет повысить свои доходы, но не может. В ходе проработки выясняется, что в ее сфере никто не дает гарантий своим клиентам. От слова совсем. Вот, имеем некую формулу взаимодействия с миром, «без гарантий я не могу дать качественный сервис, клиенты уходят к конкурентам в поисках гарантий». Следует закономерный вопрос: «Вообще ничего нельзя гарантировать?». Ответ утвердительный. «Все вокруг (еще одна обобщающая формула) не могут дать гарантии, а я — тем более», говорит клиентка. Это рождает следующий вопрос: «А что от себя лично можете гарантировать?». Тут она задумывается и говорит: «Могу гарантировать, что буду стараться». Вот, уже имеем новый способ взаимодействия с миром. То она ничего не могла сказать, а теперь будет гарантировать старание. Тем временем девушка продолжает: «Также могу обещать, что сделаю все в срок и без ошибок», — привел пример эксперт.

Сдвиг с мертвой точки

Таким образом, обратил внимание Александр Шанин, наблюдаем сдвиг с мертвой точки и три новых момента, позволяющих трансформировать исходную формулу убеждений. В следующий раз, когда у девушки спросят о гарантиях, она уже не будет молчать, а почувствует свою ценность и сможет закрыть больше сделок.

«Ее изменившаяся установка будет выглядеть примерно так: если я могу дать гарантии, значит, мой сервис более эффективный, качественный, а раз так, то и мир обязан мне прислать клиентов на этот качественный сервис (если, конечно, в мире есть люди, которым нужен качественный сервис). И это — только одна часть работы, на которой ни в коем случае нельзя останавливаться. Следует выявить еще несколько подобных убеждений, из-за которых человек не знает, что ему предложить, через что он может выделиться, как улучшить свои услуги, и добавить в конструктивно связку обновленные формулы», — рассказал Шанин.

Что получается в итоге кропотливой работы? По словам эксперта, человек находится в полном убеждении, что у него есть критерии качества и схема, по которой он может предоставить качественный сервис. А клиенты, которые нуждаются в подобном, не заставят себя ждать. Остается только правильно взаимодействовать с ними и говорить «да, вы пришли по адресу».

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