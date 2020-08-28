Соловьев ответил на слова гендиректора ВОЗ о влиянии COVID-19 на психику

Москва, 28 августа. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адана Гебреисуса, который заявил о влиянии пандемии коронавируса на психическое здоровье людей.

Глава ВОЗ сообщил, что пандемия COVID-19 сказалась на психическом здоровье многих людей. По словам Гебреисуса, у них появился панический страх подхватить новую инфекцию.

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванных им тревоги и страха», — указал Тедрос Адан Гебреисус, заметив, что многие не могут справиться с тревожным состоянием.

По словам гендиректора ВОЗ, работа служб по поддержке психического здоровья была нарушена из-за введения карантина и ограничительных мер. Также он указал на отсутствие взаимодействия между людьми. Владимир Соловьев отреагировал на заявление главы ВОЗ.

«Мир сошел с ума. Теперь это медицинский факт», — констатировал телеведущий.

Напомним, Россия первой в мире разработала вакцину от коронавирусной инфекции. Директор по развитию биотехнологий Андрей Алешкин в разговоре с телеканалом «360» объяснил, почему российский препарат был создан так быстро, а также сколько держится иммунитет к коронавирусу.