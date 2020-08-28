Ищенко назвал страны, которые не пустят Украину в Евросоюз

Москва, 28 августа. Украина не станет членом Евросоюза из-за позиции нескольких государств, которые Киев считает своими «друзьями», заявил политолог Ростислав Ищенко.

Политолог уверен, что никто из членов Евросоюза не хочет видеть Украину в составе организации. Однако Польша и страны Балтии являются «адвокатами» Киева в ЕС. Эксперт назвал эти страны «псевдодрузьями», поскольку в действительности они не намерены пускать Украину в ЕС.

По словам Ищенко, причиной является финансовая помощь новым членам Евросоюза. Сейчас эту помощь получают страны Восточной Европы от более богатых стран Западной Европы. Если в ЕС вступит Украина, то Польша и Прибалтика останутся без денег и им придется сильно «ужаться в своих аппетитах».

«Украина – самая нищая страна Европы, и все деньги должны будут идти на нее. А что останется бедным эстонцам, латышам и полякам?» – объяснил политолог в эфире «Украины.ру».

Ищенко напомнил, что все предприятия и отрасли на Украине разрушены и не могут составить конкуренцию европейским. Он отметил, что страны ЕС и без того получают украинских гастарбайтеров в необходимом количестве.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что далеко не все государства, которые являются членами Европейского союза, хотят видеть Украину в составе ЕС. Он добавил, что для украинцев важна «стопроцентная четкая позиция Европы по Украине».