Стилист оценила невероятно женственный наряд Климовой на красной дорожке

Москва, 28 августа. Российская актриса театра и кино Екатерина Климова засветилась на ковровой дорожке во время вручения телевизионной премии «ТЭФИ — Летопись Победы». 42-летняя звезда получила статуэтку за лучшую актерскую работу в сериале «По законам военного времени — 3». Наряд, который Климова выбрала для церемонии, оценила стилист Анастасия Пахолкова.

Для мероприятия актриса выбрала необычное серое платье от Alberta Ferretti. В качестве аксессуаров завершили аутфит знаменитости клатч, лаконичные серьги и стильное кольцо. Утонченный образ дополнила укладка волос — она отказалась от любимых локонов в пользу строгой классики.

«Во всяком случае, светло-серый оттенок очень к лицу актрисе. Он не глухой и плотный, он обладает легким переливом, что, безусловно, очень к месту. Верх жакетного типа выглядит невероятно женственно», — комментирует стилист.

Пахолкова уточнила, что открытые плечи добавляют томности образу актрисы. По ее словам, хорошим ходом также стал выбор обуви в тон наряда.

«В качестве обуви мы можем наблюдать туфли от одного из любимых дизайнеров небезызвестной Кэрри Брэдшоу — Manolo Blahnik», — пояснила стилист.

Ранее Климова шокировала поклонников естественной красотой. Звезда опубликовала фотографию, где она запечатлена без макияжа. В комментариях интернет-пользователи забросали звезду комплиментами. Фанаты похвалили артистку за работу в картине о войне и отметили, что ей безумно идет военная форма.