Варшава, 28 августа. Митинги оппозиции в Белоруссии отвечают интересам не народа, а европейских стран, особенно Польши. У Варшавы есть реальные планы на эту республику. Именно митингующие с красно-белыми флагами толкают Белоруссию к разделу, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Эксперт отметил, что поляки претендуют на белорусские города Брест и Гродно. Варшава считает, что исторически территории должны принадлежать ей. Американцы такие устремления поддержали.

Политолог в своем Telegram-канале напомнил, что европейская карта формировалась как «лоскутное одеяло». Границы часто «перекраивались», нередко население мигрировало.

«Все время то одни наступали, то другие. А то и третьи на какое-то время себе территории отхватывали. Поди, разбери, кто чей. Особенно на стыке границ», — подчеркнул политолог.

Сатановский отметил, что если уж и обращаться к истории, то обратить внимание стоит на исследовательскую работу лингвиста и этнографа Льва Черенкова. Этот специалист подробно описал, как жили люди во Львове. Там было мощное смешение языков, горожане могли владеть несколькими сразу. Там можно было встретить говоривших на русском, польском, армянском, венгерском, чешском и украинском.

Если смотреть с точки зрения такого аргумента с языковым разнообразием, невозможно прийти к единственно верному решению, кому должен тогда принадлежать город. В таком случае почти с десяток стран может претендовать.

Сатановский вывел последовательность: сначала геополитические фантазии, потом подключаются националисты с богатым воображением и хорошим «аппетитом», далее начинают вмешиваться американские и европейские политики.

Он констатировал, что Вашингтон сейчас вместо ООН активно занимается границами европейских стран. По его мнению, России тогда тоже надо проявить больше активности в данном вопросе.