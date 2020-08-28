Фанаты сравнили Алсу с египетской царицей

Москва, 28 августа. Поклонники певицы Алсу пришли в восторг от фотографии без «фотошопа». Снимок девушка сделала во время прогулки на яхте.

Поклонники российской певицы Алсу восхитились ее фотографией с отдыха. В комментариях фолловеры отмечают безупречный вид 37-летней красавицы. Женщины признаются, что завидуют состоянию кожи звезды и сравнивают ее с Клеопатрой.

«Красота! И вы и то, что Вас окружает!» — комментирует пользователь с никнеймом o210964.

«У Вас идеальная кожа лица!» — подписала anna110981.

«Самые красивые глаза на свете. Океаны», — пишет anyutalucky777.

Пользователи также отмечают, что Алсу очень молодо выглядит и практически не стареет. Подписчиков очень порадовало отсутствие «инстаграмных» фильтров.

Где певица проводит свой отпуск, неизвестно. Сама Алсу не рассказала об этом подписчикам. Однако пытливые фанаты предположили, что фотография сделана на Черном море. На фоне пользователи узнают крымские горы.

В середине лета Алсу озадачила своих поклонников новой фотографией в Instagram. Звезда спросила у подписчиков, стоит ли продолжать отращивать волосы, которые заметно отрасли во время самоизоляции, или пора подстричься. Тогда однозначного ответа она не получила, но, как и в этот раз, фолловеры были щедры на комплименты.

На фотографиях из отпуска Алсу позирует в одиночестве. Ранее поклонники начали переживать, что брак певицы под угрозой – они давно не видели ее супруга Яна Абрамова в ленте. Алсу заверила, что в семье у них все в порядке, и обычно именно муж делает снимки для ее социальных сетей.