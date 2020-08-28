Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Фанаты сравнили Алсу с египетской царицей

48
0 Оставить комментарий

Фанаты сравнили Алсу с египетской царицей

Москва, 28 августа. Поклонники певицы Алсу пришли в восторг от фотографии без «фотошопа». Снимок девушка сделала во время прогулки на яхте.

Поклонники российской певицы Алсу восхитились ее фотографией с отдыха. В комментариях фолловеры отмечают безупречный вид 37-летней красавицы. Женщины признаются, что завидуют состоянию кожи звезды и сравнивают ее с Клеопатрой.

«Красота! И вы и то, что Вас окружает!» — комментирует пользователь с никнеймом o210964.

«У Вас идеальная кожа лица!» — подписала anna110981.

«Самые красивые глаза на свете. Океаны», — пишет anyutalucky777.

Пользователи также отмечают, что Алсу очень молодо выглядит и практически не стареет. Подписчиков очень порадовало отсутствие «инстаграмных» фильтров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ALSOU (@alsou_a)

Где певица проводит свой отпуск, неизвестно. Сама Алсу не рассказала об этом подписчикам. Однако пытливые фанаты предположили, что фотография сделана на Черном море. На фоне пользователи узнают крымские горы.

В середине лета Алсу озадачила своих поклонников новой фотографией в Instagram. Звезда спросила у подписчиков, стоит ли продолжать отращивать волосы, которые заметно отрасли во время самоизоляции, или пора подстричься. Тогда однозначного ответа она не получила, но, как и в этот раз, фолловеры были щедры на комплименты.

На фотографиях из отпуска Алсу позирует в одиночестве. Ранее поклонники начали переживать, что брак певицы под угрозой – они давно не видели ее супруга Яна Абрамова в ленте. Алсу заверила, что в семье у них все в порядке, и обычно именно муж делает снимки для ее социальных сетей.

Новости партнеров