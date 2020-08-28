В России выявили 4829 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 28 августа. В России за сутки выявлено 4829 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В оперштабе отметили, что 22,8% пациентов с коронавирусом не имели клинических проявлений. Общее число случаев коронавируса в России составило 980 405. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5905 человек. Число летальных случаев увеличилось до 16 914 человек, в том числе 110 человек скончались за последние сутки.

По данным на 28 августа, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 654 новых случая. В Петербурге диагноз коронавирус подтвердился у 187 пациентов за сутки. В Московской области за сутки зафиксировано 150 новых пациентов.