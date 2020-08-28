Абэ раскрыл подробности своей болезни

Москва, 28 августа. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что ему необходимо пройти лечение из-за появившихся проблем со здоровьем. Об этом японский государственный деятель сообщил на встрече с представителями правящей Либерально-демократической партии.

Как передает агентство «Киодо» со ссылкой на сообщения от присутствующих на встрече представителей партии, Синдзо Абэ объяснил решение покинуть свой пост тем, что «язвенный колит вернулся».

«Необходимо продолжить лечение в течение какого-то времени. Я принял решение, так как не мог себе позволить внезапно уйти в отставку как в прошлый свой срок», — сказал он.

Ранее сообщалось, что действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен покинуть свой пост и уйти в отставку.