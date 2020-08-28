Иммунитет от коронавируса может формироваться у всех переболевших

Москва, 28 августа. У пациентов, которые переболели коронавирусом бессимптомно, может формироваться иммунитет к болезни. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

Попова, выступая на Совете ректоров 28 августа, сообщила, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции может формироваться у всех переболевших. Судя по последним данным исследований, защитные механизмы могут быть и у пациентов, у которых не наблюдалось клинических проявлений болезни.

«И мы сегодня можем сказать, что иммунитет формируется у тех, у кого не было клинических проявлений. В первую очередь у детей, до 40% имеют иммунитет постинфекционный. При этом клинических признаков у них не было», — заявила Анна Попова.

Также Анна Попова отметила, что сейчас ситуация с коронавирусом в России оценивается как стабилизирующаяся и контролируемая. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что общественный транспорт представляет самую большую опасность для распространения инфекции.