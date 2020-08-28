Милиция отпустила задержанных в Минске российских журналистов

Москва, 28 августа. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии отпустили всех задержанных 27 августа российских журналистов.

Пресс-секретарь посольства России Алексей Маскалев рассказал, что работники СМИ освещали оппозиционный митинг в центре белорусской столицы — Минска. Журналистов задержали милиционеры и доставили в РУВД.

В связи с задержанием к делу оперативно подключились сотрудники российского посольства. У журналистов из РФ проверили документы, а затем отпустили. Среди задержанных были представители СМИ, не имевшие аккредитации. Им придется возвращаться в Россию.