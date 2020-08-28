Подсчитаны возможные потери США в случае развала договора СНВ-3

Вашингтон, 28 августа. Прекращение договора о стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США может обернутся для США миллиардными потерями. Об этом написали авторы материала в американской газете The Washington Times.

В таком случае Соединенные Штаты вынуждены будут потратить на наращивание своего ядерного арсенала. Как пишет издание, в том случае если Вашингтон примет решение не вносить серьезных изменений в свои текущие планы, то прекращение действия не принесет убытков американской стороне.

В пресс-релизе управления по материалам доклада по поводу возможных затрат США отмечается, что «единовременные расходы министерства обороны могут варьироваться в значительной степени». Об этом пишет RT.

«Они могут оказаться нулевыми (если США решат не вносить никаких изменений в свои текущие планы), но могут составить сумму в примерно от $100 млн до $172 млрд (если США расширят свои ядерные силы до уровня СНВ-2)», — указано в сообщении.

Также отмечается, что в случае развала сделки «не исключены расходы в размере от $88 млрд до $439 млрд, если США расширят свой арсенал до уровня СНВ-I».

Китайский эксперт и сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун ранее заявил, что шанс на продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США есть, но на короткий промежуток времени.

Как напоминают «Известия», в следующем году завершится действие договора СНВ-3. Российская сторона настаивает на его продлении, но США требует заключения нового при участии Китая. Доктор политических наук Дэниел Уорнер в интервью телеканалу «360» объяснил, почему считает, что в итоге новое соглашение заключено не будет.