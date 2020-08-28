Родительские собрания в школах будут проводиться онлайн

Москва, 28 августа. Родителей не будут пускать в российские школы в этом году, собрания переходят в онлайн, об этом сообщила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

По ее словам, все российские школы отчитались о готовности к новому учебному году. Яновская отметила, что школы будут работать в закрытом режиме, родители смогут попасть в школу только в случае необходимости.

«Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», — объяснила она.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил родителям школьников о том, что во время торжественных линеек по случаю Дня знаний на празднике должен присутствовать лишь один представитель от каждого ученика. Градоначальник также отметил, что в этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе линейки организуют лишь для первоклассников и выпускников школ.