Клинцевич объяснил, зачем Украина приостановила все контакты с Белоруссией

Внешние силы будут пытаться раскачать ситуацию в Белоруссии, чтобы пролилась кровь; в этой ситуации Украина будет использована в качестве инструмента для достижения этих целей. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич.

Приостановка всех контактов

Украина поставила диалог с Белоруссией на паузу. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», — отметил он.

По его словам, последний раз президент Украины Владимир Зеленский общался с белорусским лидером Александром Лукашенко перед выборами в республике.

«Контактов между президентами сейчас нет и не планируется», — сказал Кулеба.

Более того, при необходимости украинские власти могут принять решение о необходимости переносе площадки для переговоров по Донбассу из Минска. Но на данный момент в этом нет смысла, добавил Кулеба.

«Сейчас от Минска в этом процессе только название, потому что из-за пандемии все встречи проходят в онлайн-режиме. Поэтому никто туда не ездит, никакой физической связи с Минском нет, это больше символ в этом плане», — объяснил он.

«Киев об этом пожалеет»

Как отметил Франц Клинцевич, Белоруссия во всей этой ситуации убедилась, кто ей настоящий друг, а кто — враг.

«Заявление Украины — это, во-первых, очень непорядочно. Во-вторых, они имеют далеко идущие последствия во взаимоотношениях как с Россией, так и с Белоруссией. Самое противное, что Украина, как и Запад, ведут себя абсолютно цинично, пытаются раскачать ситуацию в Белоруссии. Проводят деструктивную политику. Для этого будут вкачиваться огромные деньги, вбрысываться многочисленные фейки для дезинформации населения, чтобы пролилась кровь», — пояснил Франц Клинцевич.

Но, заметил сенатор, Белоруссия — это не Украина. Власти контролируют ситуацию, которая сейчас происходит в стране.

«Украина в этой ситуации станет основным инструментом [Запада] для раскачивания ситуации в Белоруссии. <…> Киев — марионетка в этой истории. Их действия не продуманы, вредны в первую очередь для них самих. Киев еще об этом пожалеет, Украина очень серьезно от этого пострадает», — заключил Франц Клинцевич.

Признание Крыма

Белорусский политолог Андрей Сыч обратил внимание, что страна, которая обладает суверенитетом, в первую очередь, руководствуется при принятии решений интересами своих граждан, а не мнением европейских партнеров. В данной ситуации мы наблюдаем желание угодить сложившейся конъюнктуре.

«Идет четкая тенденция агрессивных заявлений и действий со стороны соседей Белоруссии. И Украина старается быть в русле событий. Также совершенно определенно можно сказать, что на дальнейшую дестабилизацию Белоруссии продолжат выделяться серьезные ресурсы и страны будут пытаться занять роль распределителя этих потоков», — пояснил Андрей Сыч.

Белорусский эксперт признал, что многовекторная политика Минска практически не принесла результатов. Коллективная Европа с применением саттелитов не упускает возможность реализовать свои геополитические амбиции.

«Для Украины такие игры контрпродуктивны. Не исключаю, что они приведут к официальному признанию Крыма со стороны Белоруссии», — добавил Андрей Сыч.

«Киев выбивает у себя почву из-под ног»

Политолог Андрей Иванов считает странным слышать от украинских властей про какие-то репутационные издержки. Про такое в международной политике вообще обычно не говорят.

«Скажем, Китай вот не боится ничего подобного. Даже США предпочитают реагировать достаточно сдержанно. Но вот Киев, который никак не желает решить проблему гражданской войны на своей территории, вдруг оказался самым белым и пушистым. С другой стороны, а разве мы когда-то видели адекватное поведение украинских властей? Они всегда делали нелепые заявления и действовали во вред себе», — рассказал Андрей Иванов.

Что касается конкретно Белоруссии, то, по мнению Андрея Иванова, с ней у Украины априори не может быть конфликтов. Этим странам нечего делить, у них нет территориальных и даже экономических претензий друг к другу. Более того, хорошие отношения с Белоруссией для Украины играли важную геополитическую роль. Киев мог показать, что не против славянского единства.

«Мол, это у Москвы имперские амбиции, но мы не против братских народов. Собственно, до последнего отношения с Минском так Киев и использовал. И как известно, Лукашенко занимал достаточно дружелюбную позицию к любым украинским властям. Фактически сейчас в Киеве сами у себя выбивают почву из-под ног. И ради чего? Чтобы казаться главным поборником свобод в мире? Так это просто нелепо. Украина никак этому критерию не соответствует. Да и не заметит никто такого шага. Но, подчеркну, действовать во вред себе это фирменная вещь для украинских властей», — резюмировал Андрей Иванов.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Напомним, Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию в Белоруссии. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лукашенко заявил, что акции протеста в республике управлялись из-за границы. Белорусский лидер отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.