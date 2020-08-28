Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за высылки российского дипломата

Москва, 28 августа. Посол Норвегии вызван в МИД РФ, сообщила официальный представить российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, норвежский посол в Москве был вызван в МИД РФ из-за решения Осло о высылке российского дипломата.

Ранее сообщалось, что МИД Норвегии объявил о высылке российского дипломата после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству. В середине августа норвежские спецслужбы сообщили о задержании гражданина страны по подозрению в передаче «российскому разведчику» информации, «способной нанести ущерб национальным интересам».