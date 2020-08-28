Андрейченко рассказала о тяжелых последствиях сглаза

Москва, 28 августа. Актриса Наталья Андрейченко на себе испытала, что такое сглаз. По ее словам, вред ей причинила женщина, которая выдавала себя за поклонницу.

Все произошло в 1996 году, когда знаменитость была на светской тусовке. К ней подошла незнакомка, назвалась поклонницей и крепко обняла, прижав к себе.

Актриса отметила, что даже одного взгляда хватило, чтобы понять, что человек был нехороший. Во время объятия звезда ощутила, будто незнакомка воткнула ей нож в сердце.

«Я уехала сразу домой и начала медленно умирать», — поделилась воспоминаниями актриса.

Звезда рассказала, что у нее поднялась температура до 41 градуса, но никаких симптомов гриппа не было. Она призналась, что в тот момент с ней случилась истерика. Актриса для себя решила на уровне инстинкта, что если не выключит телефоны и не «отключится» от мира, то может погибнуть.

Наталья Андрейченко позвонила своему директору и сообщила, что хочет провести время без связи и каких-либо контактов. Актрисе очень понравилась духовная «детоксикация».

Например, однажды она внезапно исчезла, а потом выяснилось, что звезда уже несколько дней находится в Мексике и занимается духовными практиками. Время она проводила в поселении в джунглях, где были, по ее словам, интересные духовные лидеры из разных государств. После нескольких дней в Мексике знаменитость заявила, что она специально выключила телефон, чтобы «набраться сил», пишет «Ридус».