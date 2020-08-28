Гаспарян оценил идею Шушкевича изменить статус русского языка в Белоруссии

Белорусская оппозиция нуждалась хоть в каком-то рупоре и на эту роль подошел только Шушкевич, считает российский радиоведущий Армен Гаспарян. Таким образом он прокомментировал заявление экс-главы Верховного совета Белоруссии Станислава Шушкевича о том, что единственным государственным языком в стране должен быть белорусский.

«У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру... Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины», — отметил Шушкевич в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

В то же время, по мнению Шушкевича, переход на белорусский язык как единственный государственный и лишение русского языка такого статуса будут «довольно сложными и длительными». Русский язык в Белоруссии стал вторым государственным во время внесения поправок в конституцию в 1995 году.

Комментируя интервью бывшего главы Верховного совета республики, известный российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян напомнил, что от Шушкевича не следовало ждать каких-то других заявлений, так как именно этот человек когда-то переименовал Белоруссию в Республику Беларусь.

«Именно этот человек подписывал Беловежские соглашения, именно он баллотировался по межрегиональной депутатской группе. То есть его политические взгляды, по идее, не должны ни для кого быть сюрпризом или неожиданностью, он их никогда и не скрывал, и, по сути, сейчас Шушкевич повторил то, что говорил раньше. Сейчас в Белоруссии продолжается внутриполитический кризис, оппозиция нуждается в каких-то рупорах, потому что с трибунами все плохо, та же Алексиевич на этом поприще не блещет. Но за неимением гербовой, как говорится, пишут на простой и в данном случае подходит только господин Шушкевич со всеми вытекающими последствиями. Другой вопрос — насколько его мнение актуально для Белоруссии? Я, мягко говоря, в этом не убежден. Сколько человек является проповедующими националистические взгляды — это тоже большой вопрос», — рассуждает политический аналитик.

Говоря об отсутствии националистов в Белоруссии и об отсутствии противостояния Минска с Москвой, Станислав Шушкевич лукавит, так как еще в феврале 2020 года в интервью M.News World он заявлял, что «Россия пытается «съесть» Белоруссию».

Он же утверждал, что Москва якобы «затягивает петлю на шее Лукашенко» и поэтому Белоруссию ждут «плохие времена».

«Националистические темы есть: литература, которая продается во многих белорусских книжных магазинах, деятельность оппозиционных групп — это же все не вчера и не позавчера появилось. Но всех все устраивало на протяжении многих лет, никто ничего зазорного в этом не видел. Когда я еще в 2016-2017 годах говорил, что там происходит пусть и в миниатюре, но процесс, который мы видели на Украине, мне рассказывали, что это все ерунда и ничего подобного быть не может. Поэтому вопрос сходства с украинским национализмом нужно задавать тем дебилам, которые рассказывали, что ничего подобного в Белоруссии нет. Сейчас проблему увидели все — даже Лукашенко прозрел. Вот пусть белорусские власти попытаются объяснить, каким же образом так получилось, что опять могучие, интеллектуальные изыскания этих вечно суетящихся кретинов, которые бегают по социальным сетям и рекламируют свою ересь — опять не сбылись. Кто в этом виноват?» — заключил Гаспарян.

Напомним, Шушкевич был главой Верховного совета Белоруссии в 1991-1994 годах. Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. Победу на них, по данным ЦИК, одержал действующий глава страны Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей, Тихановская — 10,1%. После этого она уехала в Литву, где стала делать заявления о мирном трансфере власти в республике, призывать ЕС не признавать итоги выборов.