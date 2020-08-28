Мишустин утвердил субсидирование ввоза в Россию препарата «Онкаспар»

Москва, 28 августа. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах субсидирования ввоза в Россию препарата «Онкаспар» для больных лейкозом детей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Правительство утвердило правила предоставления субсидии на закупку, ввоз и доставку незарегистрированного в России противолейкозного препарата «Онкаспар» для лечения детей с тяжелой патологией», — говорится в сообщении.

Лекарство производится во Франции и не имеет отечественных аналогов. В апреле текущего года было принято решение импортировать 1,5 тысячи упаковок препарата. Кабмин выделил более 273,5 млн рублей на эти цели. Закупкой и ввозом лекарства будет заниматься Московский эндокринный завод. Выделенные средства будут направлены на доставку, хранение препарата и уплату налогов и сборов.

Ранее ученые из США и Китая нашли способ обнаруживать пять форм рака за четыре года до того, как появятся первые его признаки. Благодаря этому способу можно выявить на самых ранних стадиях рак пищевода, желудка, легкого и печени, а также колоректальный рак.