Минобороны Белоруссии объявило о начале учений на гродненском направлении

Минск, 28 августа. Сводная группировка войск Белоруссии приступила к тактическим учениям. Об этом военное ведомство республики сообщило через свой Telegram-канал.

В учениях принимают участие механизированные, танковые, инженерные подразделения, воздушно-десантные и артиллерийские расчеты. В учениях также задействованы беспилотные авиационные комплексы.

«Подразделения беспилотных авиационных комплексов по вызову и планам командиров бригад осуществят мониторинг местности в указанных районах. Подразделения радиоэлектронной борьбы выполняют задачи по ведению разведки», — говорится в сообщении ведомства.

Боевые мотострелковые и танковые подразделения проводят занятия по огневой подготовке. Также в сообщении указывается, что силами 116-й штурмовой авиационной базы выполняется задачи по охране государственной границы республики на самолетах ЯК-130. Учения продлятся до 31 августа.

Ранее, напомним, в Сети появилось видео, на котором запечатлен перехват белорусской авиацией неизвестного летательного объекта. Предположительно, он был запущен с территории Литвы.