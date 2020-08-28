Диетолог назвала три важных витамина для укрепления иммунитета

Вашингтон, 28 августа. Человек может поддерживать сильный иммунитет, если будет есть продукты, содержащие три самых важных витамина. К такому выводу пришла врач-диетолог Джулия Зумпано из американского Штата Огайо.

Для организма крайне необходимо получать витамин B6. Его источниками являются нут, зеленые овощи, курица и рыба, сообщает портал Heilpraxisnet.

Следующим в числе укрепляющих иммунитет идет витамин С. Диетолог отметила, что он оказывает стимулирующий эффект на иммунную систему. Недостаток приводит к тому, что человек становится больше подвержен риску заболеваний. Восполнить запасы витамина С можно, употребляя шпинат, брокколи, капусту, апельсины, мандарины и клубнику.

Включение в рацион шпината и орехов также поможет пополнить «запастись» витамином Е.

При этом, специалист подчеркнула, что необходимо придерживаться сбалансированного питания и воздерживаться от употребления пищевых добавок.

Добавим, что ранее диетолог Михаил Гинзбург дал рекомендации по поводу питания тем, кто перенес коронавирус. Он обратил внимание, что стоит «налегать» на продукты, содержащие витамин А, аскорбиновую кислоту и карбинол, сообщает «Подмосковье сегодня».