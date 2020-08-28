Американская фотомодель взбудоражила фанатов снимком топлес

Москва, 28 августа. Популярная американская фотомодель популярного бренда женской одежды Fashion Nova Паулин Танто взбудоражила подписчиков откровенным снимком в Instagram. Новый пост она опубликовала на своей странице в соцсети.

25-летняя Паулин Танто решила не надевать лифчик. Она на новом фото позирует в зеленом купальнике и прикрывает оголенную грудь рукой.

«Хочу остаться здесь навсегда», — написала модель под снимком топлес.

Фанаты пришли в восторг от опубликованной фотографии и осыпали девушку комплиментами в комментариях.

«Такая красивая», «Красотка!», «Выглядишь потрясно», — написали восторженные поклонники.

Фотография набрала уже более 300 тысяч лайков и сотни комментариев.

Паулин Танто ранее разместила в своем Instagram-аккаунте новую фотографию. Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал бурную реакцию у подписчиков.