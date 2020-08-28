Скончалась чемпионка мира по волейболу Алиса Крашенинникова

Москва, 28 августа. Двукратная чемпионка мира и Европы по волейболу Алиса Крашенинникова скончалась в возрасте 87 лет, об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола.

Крашенинниковой не стало в четверг, 27 августа. Причины смерти спортсменка не называются.

«Невосполнимая утрата. Наша скорбь велика. Будем помнить», — сообщила пресс-служба ВФВ.

Крашенинникова была нападающей сборной команды СССР и ленинградского «Спартака». Она становилась чемпионом мира в составе сборной СССР в 1956 году и в 1960 году, а также завоевывала первенство Европы в 1958 году и 1963 году. Кроме того, Крашенинникова стала чемпионом Международных дружеских спортивных игр молодежи 1955 года, 1957 года, неоднократной победительницей и призером чемпионатов СССР.