Соседов рассказал о проблемах со слухом у Корчевникова

Москва, 28 августа. Российский музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал новость о появившихся проблемах со слухом у ведущего программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова.

Соседов заявил, что у телеведущего, действительно, есть проблемы со слухом. Он добавил, что знает Корчевникова очень давно.

«Когда разговариваю с ним, понимаю, что он меня не слышит. Он отвечает «да, да» там, где должна была быть совсем другая реакция. Не скажет же он, что недослышал. Поэтому делает вид, что слышит», — рассказал Соседов.

По словам музыкального критика, именно из-за проблем со слухом Борис несколько дет назад ушел из программы «Прямой эфир». Сейчас телеведущий работает в программе «Судьба человека». Соседов признался, что лично слышал, как редакторы громко кричали подсказки Корчевникову, но тот не слышал.

Психолог и таролог Марианна Абравитова ранее рассказала о том, что происходит с Борисом Корчевниковым. По слухам, журналист начал стремительно терять слух. Многие связывают этот процесс с перенесенной Корчевниковым операции по удалению опухоли. Абравитова заявила, что телеведущий сейчас проходит через достаточно сложный этап, связанный с преодолением многочисленных трудностей.