Волочкова показала крокодила в своей кровати

Москва, 28 августа. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото с отдыха в Турции. Звезда показала подписчикам крокодила в своей кровати, на которого она «променяла» возлюбленного.

На фото Волочкова предстала в легкой пижаме в кровати. Рядом с ней лежал крокодил, сделанный из полотенец и украшенный цветами. Балерина намекнула, что теперь крокодил заменит ей любимого мужчину.

«Как же я люблю приятные сюрпризы! Этот крокодильчик мне под стать. Буду спать с ним! Третий лишний. И вам добрых снов», — написала Волочкова.

Волочкова отправилась с женихом в Турцию. Роскошным отдыхом танцовщица похвасталась в соцсети Instagram. Танцовщица поделилась красочными фото из бунгало, с пляжа и у бассейна. Она успела сменить несколько купальников, один из которых сверху до низу усыпан стразами. На некоторых снимках Волочкова традиционно демонстрирует фигуру и садится на шпагат.

Кроме того, Волочкова на отдыхе случайно встретила группу Artik&Asti и попала к ним в гримерку. Балерина опубликовала видео из гримерки артистов. На кадрах Волочкова предстала в длинном гипюровом платье с откровенным декольте.