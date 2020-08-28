Россиянина Спицына задержали в США по обвинению в мошенничестве

Вашингтон, 28 августа. Гражданина РФ Александра Спицына задержали в США сразу по прибытии. Его обвиняют в мошенничестве.

Согласно обвинительному заключению, Спицын и его вероятные сообщники Игорь Жирнов и Григорий Баскаков создали преступную схему по найму американцев на фиктивную работу. Американцам предлагали в качестве работы обналичивать присылаемые им чеки и отправлять деньги по почте подозреваемым. Однако чеки были фальшивыми, банки требовали от пострадавших вернуть деньги.

По версии ФБР, через счета Спицына было отмыто более 700 тысяч долларов. Деньги переводились за рубеж суммами меньше, чем 10 тысяч долларов, что позволяло избежать проверки.

Ранее юрист Ольга Сулим рассказала Федеральному агентству новостей, как не стать жертвой телефонных махинаций. Она отметила, что в этой сфере наиболее распространены звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками банка.