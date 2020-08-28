Ирина Пегова раскрыла секрет стройности

Москва, 28 августа. Известная российская актриса Ирина Пегова привела в восторг своих поклонников внешним видом и стройной фигурой. Новый пост артистка опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram.

Резко похудевшая Пегова, долгое время борющаяся с лишними килограммами, сфотографировалась в зеркале в полный рост. На лице актрисы не было грима и косметики. Как отметила актриса, смена закончилась пораньше, и она успела даже пройти сеанс массажа.

«Ура, смена закончилась пораньше, успела даже на массаж!» — поделилась артистка с подписчиками секретом стройности.

Фанаты заметили, что Ирина заметно похудела, и буквально осыпали кумира комплиментами.

«Ирина, вы прелесть!» — написала с восхищением одна из поклонниц. «Прекрасно выглядите, Ирина», — добавила еще одна. «Красивая и стройная!» — отметила третья.

Ранее Пегова рассказала о комплексах, которые ей удалось победить благодаря социальным сетям.