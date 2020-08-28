Ирина Пегова раскрыла секрет стройности

Москва, 28 августа. Известная российская актриса Ирина Пегова привела в восторг своих поклонников внешним видом и стройной фигурой. Новый пост артистка опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram.
Резко похудевшая Пегова, долгое время борющаяся с лишними килограммами, сфотографировалась в зеркале в полный рост. На лице актрисы не было грима и косметики. Как отметила актриса, смена закончилась пораньше, и она успела даже пройти сеанс массажа.
«Ура, смена закончилась пораньше, успела даже на массаж!» — поделилась артистка с подписчиками секретом стройности.
Фанаты заметили, что Ирина заметно похудела, и буквально осыпали кумира комплиментами.
«Ирина, вы прелесть!» — написала с восхищением одна из поклонниц.
«Прекрасно выглядите, Ирина», — добавила еще одна.
«Красивая и стройная!» — отметила третья.
Ранее Пегова рассказала о комплексах, которые ей удалось победить благодаря социальным сетям.
«Не поверите, раньше, когда только зарегистрировалась в Instagram, я очень стеснялась выставлять свои селфи! И прямо-таки боролась с этим и сгорала со стыда, делая пост! Думала: зачем, да и как-то это нескромно! Шли годы — и вот! Эта фоточка сделана просто так. Свет на лице показался красивый», — откровенно призналась актриса под публикацией селфи.