Программа кешбэка за туры по РФ может быть продлена

Москва, 28 августа. Программа кешбэка за туры по России может быть перезапущена осенью с расширенными условиями, сообщил источник ТАСС.

Источник отметил, что важность и правильность программы не ставится под сомнение. Программа вызвала интерес со стороны россиян, теперь всех волнует вопрос о продолжении программы.

«С учетом важности туризма в позитивной повестке, может быть принято решение о ее продолжении уже этой осенью. Условия участия в программе также могут быть скорректированы под запросы туристов и бизнеса», — добавил источник.

По предварительной информации, второй окно программы должно быть шире, а минимальное количество ночей – меньше. Не исключено, что поменяются и другие условия программы.

Напомним, 21 августа в России стартовала программа, в рамках которой можно вернуть часть средств от путевки. Программа действует всего неделю — купить тур с кешбэком можно будет до 28 августа включительно.