В ДНР отреагировали на переговоры Зеленского с Госдепом по Донбассу

Украина на ручном внешнем управлении США; Киев гордится этим и считает такое положение дел большой победой. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Народного совета ДНР Олег Онопко.

Отчитался Вашингтону

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с первым замгоссекретаря Соединенных Штатов Стивеном Биганом. Во время своей встречи он рассказал высокопоставленному гостю из США о ходе переговоров по ситуации в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. Встреча прошла в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Сообщается, что украинский лидер «подробно проинформировал» заместителя Майка Помпео «о состоянии переговоров об окончании войны на территории Донбасса и продвижения к миру в минском и нормандском форматах», а Биган «назвал большим достижением сохранения всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня».

Также Владимир Зеленский рассказал о «двустороннем сотрудничестве Украины и США». Так, он поднял вопрос военной и финансовой поддержки. Обсудили также действия обеих стран в условиях пандемии.

Продолжение курса Порошенко

Как отметил Олег Онопко, наблюдается продолжение курса, ставшего традиционным для украинских властей с 2014 года, если не раньше. «Доложил», «отчитался», «проинформировал».

«Киев не скрывает, да и не может скрывать того факта, что вся власть в стране де-факто принадлежит представителям иностранного государства. Украина на ручном внешнем управлении США, и почему-то украинские власти даже гордятся этим и считают такое положение дел большой победой», — пояснил Олег Онопко.

Впрочем, заметил политик ДНР, для руководства Украины это, может быть, и победа. Ведь деньги из Вашингтона стабильно оседают на счетах коррумпированных украинских политиков. А вот для народа Украины это, скорее, беда.

«США не нужна сильная Украина. Им нужна горячая точка на границе с Россией. Поэтому они делают все, чтобы уничтожить украинскую промышленность и экономику, создать напряженность в обществе, постоянно подогревают националистические и ксенофобские настроения. Зеленский стал очередной марионеткой в руках США. Но на другое никто и не рассчитывал», — заключил Олег Онопко.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.