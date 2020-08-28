Маск заявил, что атака российского хакера была нацелена на Tesla

Вашингтон, 28 августа. Американский инженер и предприниматель Илон Маск заявил, что россиянин Егор Крючков якобы готовился совершить кибератаку на предприятие по производству автомобилей Tesla в Неваде. Готовящееся «нападение» основатель SpaceX и Tesla назвал «серьезным».

26 августа в Лос-Анджелесе был арестован россиянин Егор Крючков по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. По мнению американского Минюста, программист вместе с сообщниками пытался подкупить сотрудника одной из американской компании. В обмен на вознаграждение тот должен был внедрить вредоносное ПО в систему предприятия.

По словам правоохранителей, Крючков предложил неназванному сотруднику 1 млн долларов. Позже американское издание Teslarati заявило, будто бы этим сотрудником оказался представитель завода Tesla. По данным авторов статьи, сотрудник сообщил о планируемой атаке своему руководству, которое обратилось в ФБР. После этого работник продолжался общаться с Крючковым, чтобы узнать о нем как можно больше информации.

В своем Twitter основатель компании Tesla Илон Маск прокомментировал статью.

«Весьма признателен. Это была серьезная атака», — написал он.

Напомним, 22 августа россиянин был задержан и предстал перед окружным судом центрального округа штата Калифорния. Ему предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения киберпреступления.