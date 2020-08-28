Ученые назвали блокирующий коронавирус витамин

Москва, 28 августа. Витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2 и блокирует размножение коронавируса. К такому выводу пришли индийские ученые из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий.

Специалисты провели компьютерное моделирование, которое выявило, что В12 может снижать вирусную нагрузку и тяжесть течения COVID-19. Ученые отметили, что В12 входит в состав лекарственных препаратов, врачи могут рассмотреть возможность добавления витамина В12 в курс лечения пациентов.

Заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов оценил результаты исследования. Он отметил в комментарии «Известиям», что авторы работы – известные и талантливые ученые. Однако эффективность B12 ничем не подтверждена, подчеркнул он. Караулов добавил, что В12 действительно обладает противовоспалительным действием.

«В12 усиливает выделение мелатонина — одной из антиоксидантных молекул. Она через микробиоту кишечника влияет на механизмы врожденного иммунитета и обладает противовоспалительным эффектом», — рассказал эксперт.

Ранее врач-диетолог Ирина Лизун назвала продукты, способные «убивать» иммунитет. По ее словам, существует ряд продуктов, способных ослабить или наоборот повысить человеческий иммунитет. При этом самым главным «врагом» для организма в данном случае являются сахар и трансжиры.