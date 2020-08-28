The Drive назвал переброску подлодки США в Норвегию «сигналом Кремлю»

Вашингтон, 28 августа. США направили «сигнал Кремлю», отправив подводную лодку USS Seawolf в Норвегию, пишет американский портал The Drive.

Аналитики отмечают, что решение США раскрыть местоположение секретной подлодки весьма необычное. Фотографии подлодки в Норвегии стали первыми за пять лет, обратил внимание журналист Крис Кавас.

По мнению экспертов, такой шаг США обусловлен желанием Вашингтона направить «явный сигнал России». Издание подчеркнуло, что Норвежский порт Тромсе находится недалеко от пути следования российских подлодок.

The Drive напоминает, что в последние несколько лет Россия активно развивает Северный флот. В июне на вооружение ВМС РФ была принята первая атомная подлодка класса «Борей-А» «Князь Владимир».

Кроме того, авторы отмечают, что после прибытия подлодки шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H приняли участие в учениях в Норвегии. Такой шаг США также выглядит «как сигнал, нацеленный прямо на Москву», подытожил автор статьи.

Ранее ВМС США сообщили о прибытии Seawolf в норвежский Тромсе. Контр-адмирал Энтони Карулло объяснил, что переброска Seawolf «повышает и без того большие возможности по ведению подводной войны» и демонстрирует готовность США обеспечивать сдерживание во всем регионе.

В пятницу военные США сообщили, что подлодка РФ всплыла в международных водах неподалеку от территории Аляски. Субмарина находится вне территориальных вод Соединенных Штатов. На данный момент Пентагон заявил, что «внимательно следит» за подлодкой.

В Тихоокеанском флоте РФ сообщили, что подводная лодка, всплывшая в международных водах неподалеку от Аляски, участвует в учениях. Всплывшей субмариной оказался атомный подводный крейсер «Омск». Его выход на поверхность был запланирован, никакой аварийной ситуации нет.