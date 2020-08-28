Депутат Европарламента поднял вопрос о закупке у РФ вакцины от коронавируса

Страсбург, 28 августа. Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался о возможности закупки у России вакцины от коронавирусной инфекции. Кроме того Касарес обратил внимание на необходимость проведения массовой вакцинации населения от гриппа.

По мнению Касареса, новая волна COVID-19 в Европе может совпасть со временем сезонной вспышки гриппа.

«Прилагает ли комиссия усилия, чтобы обеспечить достаточное количество вакцины от гриппа к сезону 2020—2021 годов? Как комиссия относится к вакцине, недавно одобренной в России? Рассматривает ли комиссия возможность приобретения этой вакцины?» — приводит слова депутата телеканал RT.

Он также отметил, что первоначальный этап распространения пандемии в Европе пришелся именно на сезонный пик заболеваемости гриппом, поэтому сложившаяся ситуация могла заслонить собой и сделать незамеченной темпы развития COVID-19.

Напомним, первую в мире вакцину от коронавируса разработали специалисты центра имени Гамалеи при участии Российского фонда прямых инвестиций. Как пояснил в четверг президент РФ Владимир Путин, российская вакцина от коронавируса уже показала свою эффективность и безвредность.