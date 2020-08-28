В Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для усыновителей

Москва, 28 августа. Депутат Госдумы Елена Строкова предложила правительству снизить процентную ставку по ипотеке усыновившим ребенка из детского дома семьям. Об этом со ссылкой на письмо парламентария на имя вице-премьера Татьяны Голиковой сообщает RT.

«Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов», — говорится в послании.

Автор инициативы отметила, что в настоящее время ребенок в случае усыновления теряет право на получение жилья от государства.

По словам Строковой, многие семьи в связи с этим предпочитают опекунство, которое сохраняет для ребенка право претендовать на жилплощадь.

Депутат считает, что принятие инициативы позволит открыть для усыновителей новые перспективы в части улучшения жилищных условий. По мнению Строковой, предложенное ею нововведение может стать «ключевым фактором, благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства».

Ранее стало известно, что россияне имеют возможность оформить жилищный кредит в банке под рекордно низкую ставку 0,1%–3% по программе сельской ипотеки. По ней можно купить в кредит готовое жилье или построить собственное. Но недвижимость обязательно должна располагаться на сельской территории. Лимит составляет три миллиона, но в Ленобласти и на Дальнем Востоке по программе можно оформить заем до пяти миллионов рублей.