Стало известно, как Магомаев отправил внебрачного сына жить в США

Москва, 28 августа. Советский и российский эстрадный певец Муслим Магомаев при жизни отправил за границу своего внебрачного сына и любовницу. Об этом в интервью рассказала одна из подруг исполнителя Светлана Резанова.

По ее словам, до знакомства с Магомаевым она долго время общалась с его будущей спутницей Милой Фиготиной, которая работала редактором на радио.

«Мы с ней вместе ходили в институт спортивной медицины у Курского вокзала, где для похудения сидели в специальных бочках с горячим паром. И во время этих процедур Мила много рассказывала мне про Муслима. Хвасталась, как поспорила на бутылку коньяка, что сумеет его очаровать, и добилась своего», — цитирует Резанову «Экспресс газета».

Однако Фиготиной не удалось стать женой Магомаева, поскольку его выбор пал на Большого театра Тамару Синявскую. Даже после свадьбы женщина не теряла надежды, что сможет вернуть возлюбленного. Она также утверждала, что родила от Магомаева сына, чему тот не верил. В итоге исполнитель принял решение отправить Фиготину вместе с внебрачным сыном в США.

«Когда Магомаева приглашали на гастроли в Америку, он всегда посещал Милу. Один раз даже вместе с Тамарой к ней приезжал. И с сыном Милы переписывался», — утверждает Резанова.

Она также отметила, что внебрачный сын присутствовал на похоронах Магомаева. Многие из присутствующих тогда обратили внимание на сходство молодого человека и певца.