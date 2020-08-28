Эксперт назвал наиболее токсичные продукты с огорода

Москва, 28 августа. Специалист по органическому земледелию Яков Любоведский рассказал, как уберечься от используемых при выращивании овощей пестицидов и назвал наиболее токсичные продукты с огорода. Интервью с экспертом публикует радио Sputnik.

Специалист напомнил, что использование пестицида разрешено по закону, но это не означает, что он безопасен. По словам Любоведского, многие растения вбирают в себя токсичные вещества. Но сельхозпроизводитель часто выдает за натуральную подобную продукцию.

«Сегодня в продуктах овощах и фруктах очень много содержится остаточных накопительных пестицидов. Особенно осторожно надо быть с овощами и фруктами. Сегодня очень часто даже фермеры выдают свою напичканную до предела пестицидами продукцию за натуральную. Натуральнее некуда, когда в ней столько ядов», — заявил эксперт.

Специалист добавил, что остаточных пестицидов больше всего содержится в горохе, подсолнечном семечке и подсолнечном масле. Это связано с тем, что горох и подсолнух перед уборкой подсушивают гербицидами.

Любоведский отметил, что так называемым «фермерским» продуктам не стоит доверять. По его мнению, фермеры в последнее время слишком увлеклись применением химикатов и в этом даже превзошли большие аграрные хозяйства.

Ранее занимающейся изучением вопросов загрязнения сельскохозяйственных культур, воды, косметических средств, научные сотрудники из Environmental Working Group подготовили перечень из 12 продуктов питания, которые больше остальных загрязнены пестицидами.