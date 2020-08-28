Диетолог назвала продукты, способные «убивать» иммунитет

Москва, 28 августа. Существует ряд продуктов, способных ослабить или наоборот повысить человеческий иммунитет. При этом самым главным «врагом» для организма в данном случае являются сахар и трансжиры. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Лизун.

По словам медика, избыточное количество сахара в рационе человека способно изменить микрофлору, что вызовет иммунную реакцию в организме. Трансжиры же обычно появляются после обжарки продукта на масле несколько раз. Они также вредны для иммунитета. Чаще всего большое количество трансжиров встречается в полуфабрикатах.

Кроме того, пагубное влияние могут оказать так называемые «Е-шки» — добавки с числовым кодом, под которым обычно скрывается краситель, усилитель вкуса или ароматизатор, сообщает радио Sputnik.

«Само по себе содержание, например, красителя в продукте питания не принесет негатива. Но если человек постоянно ест что-то с красителями, ароматизаторами, суммарное воздействие может сказываться негативно», — поясняет Лизун.

Для поддержания иммунитета врач также советует избегать однообразия в еде. Оно способно вызвать дефицит витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, что может пагубно повлиять на иммунитет.

Накануне индийские ученые пришли к выводу, что витамин В12 способен остановить размножение коронавируса. Дело в том, что он подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена, пишут «Известия».