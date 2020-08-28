Полуобнаженная Хилькевич восхитила поклонников снимком из сауны

Москва, 28 августа. Звезда молодежного сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич опубликовала новое фото и восхитила подписчиков длиной ног. Снимком из сауны актриса поделилась в соцсети Instagram.

Звезда отпраздновала походом в сауну День российского кино. На фото Хилькевич вместе с коллегой по съемочной площадке Екатериной Молоховской запечатлены в одних полотенцах.

«Попарю @molokhovskaya как следует за все ее главные роли, с профессиональным праздником, дорогие коллеги!!!» — говорится в подписи к снимку.

За 12 часов публикация собрала более 85 тысяч лайков. Некоторые подписчики раскритиковали артистку за слишком «острые коленки» и излишнюю худобу. Но подавляющее большинство поклонников восприняли идею для фотографии с восторгом.

«Потрясающие. Анна, у вас умопомрачительные длинные ноги. Что за красота!», «Прекрасные, восхитительные и сексуальные девчонки! Очень жду вашего совместного появления на экранах», «Какие вы стройные! С праздником вас!!!!», «Очень красивая», — писали в комментариях к публикации подписчики.

Ранее Хилькевич рассказала, что живет по принципу «доверяй, но проверяй». Актриса опубликовала видео в Instagram с мужем Артуром Мартиросяном. Когда бизнесмену пришло SMS-cообщение, артистка попросила его сделать кофе, а сама в это время принялась проверять телефон.