Латвийский депутат призвал вести переговоры на «ненавистном русском» языке

Рига, 28 августа. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию с Рижским портом, правительство Латвии должно вести переговоры с Россией на «ненавистном русском языке». Такое мнение высказал глава фракции партии «Согласие» в сейме Латвии Янис Урбанович на своей странице в Facebook.

По словам Урбановича, снижение объема переваленных грузов в латвийских портах в первом полугодии составило 30,1%. При этом падение в Рижском порту составило 26,7%. Политик обращает внимание, что эта ситуация не заботит премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша.

«Кому нужны грузы, доходы и рабочие места, которые могут появиться благодаря прагматичным отношениям с восточными соседями, если с западной стороны приближаются все те миллиарды, которые можно распилить и разделить?» — возмущается Урбанович.

Депутат считает, что правящая коалиция должна взять на себя ответственность за развитие Рижского порта, «чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллин, Санкт-Петербург».

«Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе, на ненавистном русском языке!) и много работать. Но почему-то ни о чем подобном не слышно», — пишет депутат.

Также он замечает, что столица страны очень тесно связана с портом, поэтому если гавань «рухнет», то и город пострадает, считает Урабанович.

Ранее министр сообщения Латвии Тайлис Линкайтс заявил о том, что Евросоюз полностью прекращает финансирование латвийских портов с 2021 года. По мнению экспертов, значительная доля вины в том, что поток грузов прекратился, лежит на властях Латвии, поскольку из-за развернутой ими русофобской кампании Россия приняла решения отказаться от транзита и строить свою собственную портовую инфраструктуру.

Напомним, ранее специалисты сделали вывод, что за годы независимости Латвия недосчиталась 700 тыс. граждан. Население стареет и переезжает в более благополучные страны. Только за первые месяцы 2020 года прибалтийскую республику покинули еще 5 тыс. человек. Об этом пишут «Известия».