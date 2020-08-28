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Эксперт рассказал, почему быстро разряжаются смартфоны

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Эксперт рассказал, почему быстро разряжаются смартфоны

Москва, 28 августа. Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, почему современные смартфоны могут быстро разряжаться. Интервью со специалистом публикует агентство «Прайм».

«Чтобы понять, из-за чего конкретно разряжается телефон, для начала нужно проверить, какие программы работают в фоне. Например, может происходить частая синхронизация программ с облаком, отправка данных на другие устройства пользователя. На Android и на iOS это можно посмотреть в разделе «Аккумулятор» в настройках», — отметил эксперт.

Производители смартфонов на Android в настоящее время пытаются бороться с чрезмерным энергопотреблением приложений в фоновом режиме и часто останавливают все неиспользуемые в данный момент программы принудительно. По словам эксперта, иногда это приводит к неудобствам, в том числе к пропущенным звонкам и сообщениям в мессенджерах.

Гриценко добавил, что если смартфон используется в связке со смарт-часами, можно попробовать отключить Bluetooth. В этом случае на смарт-часы перестанут поступать уведомления, но это поможет продлить время работы смартфона.

Специалист также напомнил, что емкость использующихся в гаджетах литий-ионных аккумуляторов уменьшается на холоде, но предостерег от согревания гаджета феном или с помощью радиаторов отопления.

Ранее директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев назвал настройки в смартфоне, которые нельзя трогать.

Источник: Прайм
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