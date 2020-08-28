Макароны способны помочь женщинам уменьшить талию и сбросить вес

Москва, 28 августа. Присутствие макарон в рационе взрослых и детей улучшает усвоение питательных веществ. Кроме того, у женщин возрастом от 19 до 50 лет включение данного блюда в меню привело к снижению массы тела и уменьшению талии. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в научном журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые также сделали вывод, что употребление макарон благоприятно сказывается на количестве питательных веществ как у детей, так и у взрослых. В организме человека повышается уровень фолиевой кислоты, железа, магния и клетчатки.

Вместе с тем исследователи обращают внимание, что макароны следует употреблять вместе с овощами и оливковым маслом. При этом стоит отметить, что классическая итальянская паста является традиционным блюдом средиземноморской диеты, которая считается самой полезной в мире.

До этого диетолог рассказала, что существует ряд блюд из картофеля, которые лучше исключить из рациона. Однако данный корнеплод может оказаться и весьма полезным для тех, кто желает похудеть. Весь секрет заключается в способе его приготовления.

Дело в том, что при его умеренном употреблении он не нанесет вреда здоровью. Однако картофель весьма калориен и содержит значительное количество резистентного крахмала.